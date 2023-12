A Unidade Básica de Saúde Guilherme Oscar Bauer, no bairro São Luiz, em parceria com as Escolas Municipais Cônego João Marchesi, Dante Bertolucci e Ernesto Dorneles, realizarão no dia 12 de dezembro, o Seminário do Programa Saúde na Escola (PSE), com o tema ”Prevenção ao uso de álcool e drogas”.

A ação acontece na Câmara de Vereadores das 8h às 12h e que tem como finalidade a integração entre saúde, educação e segurança pública, tendo o apoio do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência).