1º Passeio Ciclístico da Secretaria de Meio Ambiente percorrerá a região central da cidade

Evento acontecerá no próximo dia 16 de dezembro, a partir das 8h, contando com arrecadação de brinquedos para alegrar o natal de crianças em situação de vulnerabilidade social

A Administração Municipal de Canela promoverá no próximo dia 16 de dezembro (sábado) a 1ª edição do Passeio Ciclístico da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. O evento terá caráter ambiental e solidário, contando com orientações sobre a fauna e a flora do município e arrecadação de brinquedos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. A participação é livre e as inscrições podem ser realizadas através do preenchimento do formulário disponível no link https://doity.com.br/passeio-cilstico-smmau#about . No entanto, a presença do ciclista no evento só será confirmada mediante a entrega de um brinquedo no momento da concentração antes da largada.

As atividades terão início às 8 horas em frente ao Paço Municipal (Rua Dona Carlinda, Nº 455), com orientações e organização. A largada está prevista para as 9 horas passando pela Rua Borges de Medeiros (Catedral de Pedra), Rua Felisberto Soares, Av. Osvaldo Aranha e RS-235 até chegar ao Parque do Palácio onde haverá local para hidratação. O retorno será pela Rua Danton Corrêa da Silva, passando pelas ruas Rodolfo Schlieper, Melvin Jones, Av. Osvaldo Aranha, ruas Felisberto Soares, Borges de Medeiros, Visconde de Mauá e Ignácio Saturnino de Moraes, finalizando com chegada no Parque do Lago. No local haverá sorteio de vários brindes, além de uma bicicleta para adulto avaliada em cerca de R$ 1.000,00 e uma bicicleta infantil de equilíbrio.

Paralelamente, no Parque do Lago, será realizada mais uma edição da Feirinha do Lago com doação de mudas nativas, adoção de cachorros do CEMPRA – Centro Municipal de Proteção dos Animais de Canela, doação de composto orgânico, recolhimento de lixo eletrônico e comercialização de hortifruti de produtores canelenses, além de cama elástica para as crianças.

Formulário para inscrição no passeio ciclístico: https://doity.com.br/passeio-cilstico-smmau#about .