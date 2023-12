Artista canelense, Diogo Candiago lança Debut Musical ‘Azul’

A canção é, segundo Candiago, uma jornada musical que mistura influências retro e modernas

Diogo Candiago, talentoso músico independente de Canela, apresenta ao mundo sua estreia musical com a envolvente faixa “Azul”. Como guitarrista e vocalista, Diogo traz consigo uma rica bagagem musical, moldada pela influência familiar desde sua infância.

A inspiração para “Azul” surgiu da fusão entre o indie pop moderno e os vibrantes sons dos anos 80. Com a ambição de criar algo contemporâneo, mas com uma aura retrô, Diogo combinou uma guitarra nítida com um sintetizador que conduz a melodia principal. Além disso, o artista presta homenagem às suas raízes na música brasileira, incorporando um toque de samba/bossa nova no meio da canção, proporcionando uma quebra no instrumental enérgico.

A letra, inicialmente centrada no clichê de um coração partido, ganhou nuances reflexivas e autocontemplativas durante o processo de gravação. Diogo transformou a composição em uma experiência única, misturando influências pessoais e elementos que o cativam.

“Essa música é uma grande mistura de coisas que me influenciam e que eu gosto, e foi extremamente divertido fazê-la. Meu intuito é transmitir a alegria que a música me proporciona”, compartilha Diogo entusiasmado.

O feedback positivo daqueles que o acompanham é motivo de grande felicidade para o artista, que já vislumbra um futuro promissor. “Azul” já está disponível em todas as plataformas digitais, incluindo Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, entre outras. Este é apenas o começo de uma jornada musical emocionante, e Diogo Candiago promete surpreender ainda mais com suas próximas criações.

Link do Spotify: https://open.spotify.com/intl-pt/track/5kZCkIUvAmPuDcCZXzS7Tg?si=7119d33dc5a041e2

Link do Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=A0ZwXv2FXA0&ab_channel=DiogoCandiago

Instagram: @diogocandiago