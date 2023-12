Chiquinho Sorvetes inaugura loja no centro de Gramado

A maior rede de sorveterias do Brasil abriu oficialmente em Gramado nesta quarta-feira, dia 06. A Chiquinho traz um cardápio com mais de 100 opções de produtos e o exclusivo Shake Mix®. Adriane Gonçalves e Fábio Strey, franqueados da unidade de Gramado, ressaltam que o know-how da marca e os diferenciais dos produtos foram os pontos que prevaleceram na hora de optar pelo negócio. O cardápio das lojas oferece diversas opções: Casquinha, Cascão, Milk-shake, Top Mix, além do produto mais solicitado pelos clientes: o exclusivo Shake Mix®. Ao todo, são mais de 100 itens diversificados no cardápio.

Segundo o diretor-presidente da marca, Isaias Bernardes de Oliveira, “nosso grande diferencial está no padrão de excelência dos produtos. Estamos sempre em busca de novas opções para oferecer aos clientes uma grande variedade de sabores e combinações”. Um dos segredos do sucesso da marca está na receita exclusiva da base do sorvete, o que garante sabor único e inconfundível dos produtos. Hoje, a rede tem mais de 800 lojas e alcança 25 estados brasileiros.

Serviço

Chiquinho Sorvetes

Av. Borges de Medeiros, 3088 – centro – Gramado – RS

Horário de atendimento – diariamente das 10 às 22 horas.

@chiquinhogramado