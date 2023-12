Grupo de Projeção Folclórica Ana Terra Celebra 25 Anos em espetáculo gratuito neste final de semana

O tradicional e renomado Grupo de Projeção Folclórica Ana Terra está prestes a comemorar um marco extraordinário em sua jornada artística — 25 anos de história. Em homenagem, o grupo apresentará um espetáculo de dança único, mergulhando na inspiração e na trajetória que moldaram o seu caminho. O encontro acontece neste final de semana, no dias 9 e 10 de dezembro, e a entrada é franca. O patrocínio é da Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto.

O espetáculo presta homenagem à personagem icônica Ana Terra, do renomado escritor Érico Veríssimo, que serve como inspiração para a força e coragem que permeiam as apresentações do grupo, em uma viagem no tempo levará o público a explorar os mais de 2 mil shows realizados por todo o estado do Rio Grande do Sul. A noite promete ser uma celebração de dança e cultura marcando um capítulo significativo na história do Grupo de Projeção Folclórica Ana Terra. A comunidade é convidada a testemunhar esta experiência única e a se juntar à celebração de 25 anos de arte e tradição.

Sobre o Grupo de Projeção Folclórica Ana Terra:

Fundado em 1998, o Grupo de Projeção Folclórica Ana Terra é reconhecido por suas performances de dança que celebram as tradições gaúchas e a rica cultura do Rio Grande do Sul. Ao longo de 25 anos, o grupo tem encantado públicos com sua paixão e dedicação à preservação e inovação das expressões artísticas folclóricas.

Detalhes do Espetáculo:

Dias 9 e 10 de dezembro, às 20h, no Salão Paroquial em São Francisco de Paula/RS. Entrada Franca.

Patrocínio: Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula

Realização: Grupo Ana Terra

Produção: N Produções Técnicas