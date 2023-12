Música e apresentações circenses marcam final de semana na Estação Campos de Canella

No próximo sábado, dia 09 de dezembro, a programação cultural na Estação Campos de Canella (www.estacaocanella.com.br), a “Rua Coberta de Canela”, inicia cedo: às 16h.

O primeiro a se apresentar é o instrumentista Dirceu Andriolli. No pocket show, o artista interpretará sucessos de todos os tempos ao saxofone, trompete e Flughelhorn. No setlist estão Rita Lee, Fagner, Roupa Nova, Beatles, Rolling Stones, Queen, Abba, entre outros.

Às 18h, Andriolli retorna, mas, desta vez, para reger a Orquestra de Sopros Faria Lemos, de Bento Gonçalves, na qual atua como maestro. O grupo formado por 30 músicos voluntários apresentará canções populares nacionais e internacionais, eruditas e folclóricas italianas, como tarantelas, marchas e polcas.

No domingo, dia 10 de dezembro, às 17h, acontece o show da acordeonista Kerolin. Acompanhada pelo pai no violão, a dupla promete levar alegria ao público através de músicas autorais e sucessos gauchescos de renomados artistas tradicionalistas, como Gildo de Freitas, Teixeirinha e Mary Terezinha.

A companhia “Ponto de Cultura Kombinação” também marca presença na programação de sábado e de domingo, apresentando oespetáculo circense “Kaiu da Kombi”, em paralelo com as demais atrações. A partir de intervenções cenográficas e performáticas, a trupe abordará situações do cotidiano e trazer reflexões sobre conceitos, valores e sonhos, propondo aos espectadores o resgate da força interior para seguir em frente e a construção de uma sociedade mais sensível, humana, ética, com compaixão e empática.

Os shows fazem parte do “Projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo”, que tem o objetivo de propagar a cultura para todos a partir de eventos semanais gratuitos, criando um polo de intercâmbio e difusão cultural no Sul do Brasil. É apresentado pela Novalternativa Incorporadora, com financiamento do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. O agente cultural é S&S Produtora.

A Rua Coberta de Canela fica no Largo Benito Urbani nº 77, bairro Centro. O local é famoso por ser um complexo turístico no coração da cidade e reunir o melhor da Gastronomia, Comércio, Cultura e Entretenimento.

Em caso de chuvas e ventos fortes, a programação cultural do final de semana será cancelada. A informação será confirmada nas redes oficiais: Facebook e Instagram, da @estacaocamposdecanella.

Artista Dirceu Andriolli. Foto: Divulgação Kaiu da Kombi. Foto: Sérgio Azevedo Kerolin e seu pai se apresentam na Estação Campos de Canella. Foto: Divulgação

Serviço:

Sábado, 09 de dezembro:

Show: Dirceu Andriolli

Horário: 16h

Show: Orquestra de Sopros Faria Lemos

Horário: 18h

Show: Kaiu da Kombi

Horário: 16h e 18h

Domingo, 10 de dezembro:

Show: Acordeonista Kerolin

Horário: 17h

Show: Kaiu da Kombi

Horário: 17h

Todos os shows terão entrada franca.