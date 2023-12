Natal Luz segue com programação diversificada para este fim de semana

Neste final de semana, diversas apresentações e atrações natalinas serão realizadas em Gramado, na Serra Gaúcha. A programação do 38º Natal Luz, organizado pela Autarquia Municipal de Turismo e Cultura – Gramadotur, poderá ser vista até o dia 21 de janeiro de 2024. Além dos cinco grandes shows, Nativitaten, Fantástica Fábrica de Natal, Grande Desfile de Natal, Light of Christmas e o Reino de Natal, os visitantes terão muitos espetáculos gratuitos.

Na Vila de Natal serão realizadas apresentações musicais e de teatro no palco montado no local. Também é possível realizar visitações à Casa do Papai Noel diariamente das 14h às 18h. Os visitantes poderão garantir também as lembrancinhas de Gramado produzidas por artesões locais. E para a alimentação é possível saborear pães, cucas e o tão famoso pão de linguiça, fabricado pelas famílias do interior e comercializadas no Fornos de Gramado ao lado da Vila de Natal.

Outro espaço que atrai um grande público é a Rua Coberta. No palco diariamente acontecem apresentações musicais e culturais. Já ao longo da Avenida Borges de Medeiros a banda dos soldadinhos de chumbo invade o espaço, com clássicos da música natalina, junto com Papai Noel e seus ajudantes acrobatas e malabaristas. Muita alegria, coreografias, atuação e interação com o público, apresentações de tirar o fôlego com tanta alegria, sorrisos e música.

O tão momento aguardado por todos é o Acendimento das Luzes. A fachada do Palácio dos Festivais foi transformada e ganhou muitos painéis e engrenagens da usina responsável por acender as milhares de lâmpadas que iluminam Gramado diariamente. Os personagens tão queridos pelos moradores e visitantes dão um show e com a participação do público tudo vira uma grande festa com direito a neve artificial.

Para quem gosta de viver muita magia, emoção e alegria, no Expogramado são realizados os espetáculos Fantástica Fábrica de Natal, Grande Desfile de Natal e o Reino de Natal. O mesmo acontece no lago do Serra Park com o espetáculo Nativitaten, show que conduz a plateia por uma viagem inesquecível, através de um enredo musical marcante, com coralistas, bailarinas, tambores, cantores e efeitos pirotécnicos com luzes e fogos de artifício.

O 38º Natal Luz de Gramado acontece de 26 de outubro de 2023 até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer Chocolates.

O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Stella Iluminação, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado.

A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

Confira a Programação:

Sexta-feira – dia 08 de dezembro

Das 9h às 21h – Vila de Natal – Praça das Etnias

Das 14h às 18h – Casa do Papai Noel – Vila de Natal

Das 10h às 11h30 e das 13h30 às 18h – Reino de Natal – Expogramado

15h – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros

17h – Grinch, devolva-me o Natal – Praça das Etnias

19h – Jingle Folks – Rua Coberta

20h – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais

21h – Fantástica Fábrica de Natal – Expogramado

Sábado – dia 09 de dezembro

Das 9h às 21h – Vila de Natal – Praça das Etnias

Das 14h às 18h – Casa do Papai Noel – Vila de Natal

Das 10h às 11h30 e das 13h30 às 18h – Reino de Natal – Expogramado

15h – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros

17h – O Natal de Anelise – Praça das Etnias

17h – Coral de Pareci Novo – Rua Coberta

17h – Coral Municipal de Brochier – Rua Coberta

19h – Candy Bellotto – Rua Coberta

20h – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais

21h – Nativitaten – Serra Park

Domingo – dia 10 de dezembro

Das 9h às 21h – Vila de Natal – Praça das Etnias

Das 14h às 18h – Casa do Papai Noel – Vila de Natal

Das 10h às 11h30 e das 13h30 às 18h – Reino de Natal – Expogramado

15h – Parada de Natal – Av. Borges de Medeiros

17h – O menino que encontrou o Natal – Praça das Etnias

18h30 – Coral A Cappella Luizinho – Rua Coberta

20h – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais

21h – Grande Desfile de Natal – Expogramado

Segunda-feira – dia 11 de dezembro

Das 9h às 21h – Vila de Natal – Praça das Etnias

Das 14h às 18h – Casa do Papai Noel – Vila de Natal

Das 10h às 11h30 e das 13h30 às 18h – Reino de Natal – Expogramado

17h – O primeiro Natal – Praça das Etnias

20h – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais

21h – Show com o Padre Ezequiel Dal Pozzo – Expogramado.