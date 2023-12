Parque do Caracol realiza ação em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Iniciativa acontece nos dias 7 e 8 de dezembro e faz parte do calendário de ações do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat)

Em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado no dia 3 de dezembro, o Parque do Caracol, em Canela, realiza ação especial e recebe nos dias 7 e 8 de dezembro atendidos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Gramado e da Associação Canelense de Pessoas com Deficiência Física (ACPDF) para conhecer o parque. A iniciativa faz parte do calendário de ações do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat).

Nos dias da ação, os convidados irão conhecer os cinco pontos de visitação acessíveis do parque: Observatório Panorâmico, Mirante da Cascata, Praça das Lojas, Restaurante Sabor e Flor e Estação Sonho Vivo, além de prestigiarem a programação de Natal, que segue até o dia 1º de janeiro. Esta é a primeira vez que o Parque do Caracol participa do calendário do Sindepat.

“Nosso maior objetivo é garantir que todos os nossos visitantes possam usufruir das atrações e belezas naturais que oferecemos e impulsionar o Parque do Caracol como um destino acolhedor para todos”, comenta Renan Pacheco, gerente de marketing e comercial do Parque do Caracol.

Parque inclusivo

Além da ação especial nos dias 7 e 8 de dezembro, o Parque do Caracol busca aprimorar a experiência de visitantes com deficiência ao longo de todo o ano. A atração disponibiliza de forma permanente os colares de girassol, símbolo internacional que serve para identificar uma pessoa que tenha uma deficiência não visível ou doença rara, e atendimento preferencial com possibilidade de visita guiada.

Nos próximos meses, o parque inaugura ainda uma pracinha inclusiva, com brinquedos adaptados para crianças portadoras de necessidades especiais. O espaço poderá ser usufruído de forma gratuita pelas crianças que estiverem no parque.

Todas as pessoas com deficiência são isentas do ingresso do Parque e um acompanhante paga apenas metade do valor. A validação do desconto é feita mediante a apresentação de documento de identificação com foto, acompanhado do Cartão Especial, Vale Social, Passe Federal, CRAS ou laudo médico (original ou cópia autenticada) emitida por órgão público de saúde.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h)

Ingressos: Adulto R$ 75

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

– Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras de Gramado mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

– Estacionamento: R$ 30

– Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/