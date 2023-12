PARQUE DO LAGO: Secretaria de Meio Ambiente inicia processo de limpeza do espelho d’água

Área no entorno do lago deve receber novos equipamentos urbanos e espaço para atividades de educação ambiental

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, está colocando em prática um projeto de limpeza e revitalização do Parque do Lago. A ação é desenvolvida em parceria com a iniciativa privada, através de contrapartida ambiental realizada pela empresa Welter Empreendimentos. Os trabalhos iniciaram na semana passada, sendo que esta primeira etapa consiste no conhecimento da ictiofauna (conjunto das espécies de peixe que existem em uma determinada região) visando a execução da limpeza do espelho d’água do parque. “Uma equipe está identificando os peixes presentes, pescando-os e devolvendo-os ao ambiente para identificação das espécies nativas e exóticas. Isso vai balizar e determinar etapas do próximo manejo a ser realizado antes da limpeza”, explica o biólogo Alékos Siqueira.

O espelho d’água do Parque do Lago passará por um processo de desassoreamento (remoção de areia, lodo e outros sedimentos do fundo), com o propósito de aumentar a capacidade de retenção das águas das chuvas. O trabalho também inclui a retirada de parte da vegetação do espelho d’água. Conforme o biólogo Alékos Siqueira a intenção é instalar um sistema denominado ‘wetlands’ (jardim filtrante). “As plantas macrófitas auxiliarão na despoluição, decompondo as substâncias contaminantes e depurando o ecossistema em questão. O projeto visa a redução de danos, e a resolução do problema de assoreamento do lago”, comenta Alékos. O projeto ainda inclui instalação de caixas de retenção de sedimentos, contenções de pedra para filtragem grossa da água e a organização das bocas de lobo para impedir a entrada de resíduos sólidos no lago.

ÁREAS DE CONVIVÊNCIA

O secretário de Meio Ambiente, Alfredo Shaffer, destaca que a proposta é equipar o Parque do Lago com novos aparelhos urbanos como pergolados, bancos, mesas e decks, para que a população ocupe ainda mais o espaço público localizado na região central da cidade. A educação ambiental terá um local de destaque com a construção de uma sala de aula para o desenvolvimento de atividades com estudantes do município. “Tudo isso será desenvolvido com recursos empregados pela iniciativa privada. Queremos que a comunidade usufrua desta linda área, aproveitando os espaços verdes e possibilitando a realização de atividades culturais e educacionais”, avalia o secretário Alfredo Schaffer.