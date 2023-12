Tragédia no Vale do Paranhana: dois acidentes em rodovia deixam quatro jovens mortos em menos de 10 quilômetros na RS 115

Na noite de terça-feira (5), uma série de eventos trágicos abalou o Vale do Paranhana, com dois acidentes fatais ocorrendo simultaneamente ao longo da RS-115, resultando na perda de quatro vidas jovens. Os trágicos incidentes aconteceram em Igrejinha e Três Coroas, a uma distância de menos de 10 quilômetros um do outro.

O acidente mais grave ocorreu por volta das 23h15, aproximadamente no KM 10 da rodovia, em Igrejinha, próximo à lombada eletrônica. Um Nissan Sentra, com um motorista e duas passageiras a bordo, saiu da pista e colidiu com uma base de concreto, resultando na morte instantânea dos ocupantes. O sentido do deslocamento do veículo era de Igrejinha para Taquara. Os Bombeiros Voluntários de Igrejinha relataram que as vítimas aparentavam ter menos de 30 anos.

Simultaneamente, no KM 18 da RS-115, em Três Coroas, outro acidente fatal ocorreu no mesmo horário. Eduardo Nericke, um jovem de 22 anos residente em Três Coroas, perdeu a vida ao capotar um automóvel Voyage. O veículo, que se deslocava no sentido Três Coroas/Igrejinha, perdeu o controle e capotou para fora da pista. Segundo relatos de uma moradora próxima, antes do impacto, ela ouviu o som de frenagem. A tia do motorista, emocionalmente abalada, informou que o jovem estava retornando de um jogo.

No local, os pais de Eduardo estavam em estado de choque, enquanto populares tentavam confortá-los diante da tragédia. A comunidade local agora enfrenta a dolorosa realidade dessas perdas simultâneas, deixando marcas profundas na região do Vale do Paranhana.

Com informações do Jornal Repercussão Paranhana