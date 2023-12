Bola 8 e Oito e Meia decidem hoje o título da 1ª divisão do futsal canelense

Jogo marca o encerramento do calendário esportivo canelense, precedido por amistoso entre os campeões do Máster de Gramado e Sênior de Canela

A bola rola para a última rodada do calendário esportivo do DMEL – Departamento Municipal de Esporte e Lazer de Canela, na noite desta quinta-feira (07), a partir das 20h, no Ginásio Carlinhos da Vila, no Bairro Santa Marta.

A primeira partida da noite será um amistoso entre Panelão, campeão do futsal Máster de Gramado, contra o Amigos, campeão do futsal Sênior de Canela.

Por volta das 21h, Bola 8 e Oito e Meia entram em quadra para decidir quem fica com o título de Campeão Municipal do Futsal de 1ª Divisão de Canela.

No primeiro jogo da final, o Bola 8 venceu por 3 x 2, levando a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta. Para erguer a taça, o Oito Meia precisa vencer no tempo normal e forçar a prorrogação. Após, precisa também vencer na prorrogação, o empate na prorrogação dá o título ao Bola 8, devido à melhor campanha na fase classificatória.

Você acompanha a rodada ao vivo pelo Facebook e YouTube do Portal da Folha, a partir das 20h, com narração de Xuxu – Eduardo Rodrigues, comentários de Francisco Rocha e operação técnica de Sérgio Rocha.