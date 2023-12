Brigada Militar de Gramado prende dupla por tentativa de homicídio

O fato ocorreu na na Localidade de Campestre do Tigre, onde uma espingarda foi apreendida

Na manhã de quarta-feira (06), por volta das 10h30, a Brigada Militar de Gramado foi acionada, via 190, na Localidade de Campestre do Tigre, onde um morador relatou que seu vizinho teria efetuado um disparo de arma de fogo seu no veículo.

A guarnição da Força Tática foi ao endereço onde a vítima indicou que o autor estaria, sendo na residência de outro indivíduo, que teria escondido a arma do crime em um mato próximo da residência.

Os suspeitos vieram ao encontro da guarnição que efetuou a abordagem. No primeiro momento mostraram desentendimento sobre o ocorrido, mas depois de serem revistados e identificados, um deles confirmou ter efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima e pediu para que o outro mostrasse onde escondeu a arma, sendo localizada e apreendida a espingarda, calibre 20.

Os dois autores, um de 43 anos, com antecedentes por furto arrombamento em residência, e outros de 22 anos, antecedentes por lesão corporal, ameaças e estelionatos, foram presos por homicídio doloso tentado, e ambos encaminhados ao sistema prisional.