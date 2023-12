Brigada Militar de São Francisco de Paula prende homens por tentativa de roubo à mão armada

Na tarde de quarta-feira (06), por volta das 14h, a Brigada Militar de São Francisco de Paula recebeu uma ligação, via 190, de um senhor informando que estava trafegando na Rodovia 486, próximo a um posto de combustíveis, quando parou para arrumar a lona da sua caminhoneta, momento em que dois homens se aproximaram com um cachorro e sacaram um revólver para assaltá-lo. A vítima, ao ver a situação, conseguiu fugir em seu veículo.

A guarnição deslocou-se ao local onde avistou os dois indivíduos com as características informadas, saindo de um mato às margens da rodoviária. Os dois foram abordados sendo encontrado um revólver na cintura de um e o outro com um revólver junto a uma bolsa que carregava, ambos calibre 32. As duas armas municiadas com dois cartuchos cada.

Os dois indivíduos, um de 25 anos, antecedentes por violação de domicílio, furtos posse de entorpecentes e ameaça (Maria da Penha), e o outro de 39 anos, antecedentes por furto abigeato, homicídio, posses de entorpecentes, apreensão de objeto, diversos roubos e estelionato, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e roubo tentado.