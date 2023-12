Empresas, empresários e fiscais são indiciados por crime ambiental em terreno onde está instalado o Mega Domo, em Canela

Polícia Civil de Canela concluiu investigações sobre empreendimento que, no momento, encontra-se desinflado

A Polícia Civil de Canela concluiu, nesta semana, as investigações relativas a instalação de estrutura para eventos localizada no Bairro Suíça, também conhecido como Mega Domo. A apresentação ocorreu no final de 2022 e início de 2023, tendo a estrutura sido mantida no local após a finalização da atração, que encenou o espetáculo “Uma Viagem de Natal”, com projeções mapeadas.

Segundo a DP Canela, o inquérito policial foi instaurado a partir do recebimento de documentações encaminhadas à Delegacia de Polícia pela PATRAM, que identificou prática de crime ambiental no terreno em razão de construção em área de preservação permanente em que existe córrego, e do Ministério Público. Ao longo das investigações, diversas reclamações de vizinhos do local foram recebidas na Delegacia de Polícia, inclusive em razão da perturbação causada pelo empreendimento.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informou que foi destacada uma policial civil especializada em matéria ambiental para acompanhar as investigações por trinta dias, a qual juntou documentos referentes às licenças expedidas e laudos ambientais correspondentes e ouviu, sob sua presidência, dezenas de investigados e testemunhas, inclusive empresários responsáveis pelo empreendimento, técnicos da área de licenciamento e servidores públicos.

Ao fim das investigações, dez pessoas, entre físicas e jurídicas, foram indiciadas pela prática de crimes ambientais, inclusive por omissão na fiscalização, no caso de servidores e responsáveis da Prefeitura de Canela. Os autos foram remetidos ao Poder Judiciário.