Encontro promoveu debate sobre saneamento e desenvolvimento turístico na Serra Gaúcha

Fórum de Desenvolvimento e Competitividade da Serra Gaúcha foi promovido pelo LIDE RS, em Canela na manhã desta quinta-feira

O LIDE RS promoveu nesta manhã o Fórum de Desenvolvimento e Competitividade do Rio Grande do Sul 2023. O evento aconteceu em Canela no Kempinski Laje de Pedra e reuniu mais de 50 empresários da região da Serra Gaúcha. O prefeito de Canela Constantino Orsolin, o secretário de Turismo de Canela, Gilmar Ferreira, o vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi marcaram presença, ao lado dos palestrantes Leandro Marin, vice-presidente de Operações na Aegea Saneamento e Participações S.A, o diretor de Relações Institucionais na Aegea, Fabiano Dallazen, a empresária Gabriela Swan, da Rede Swan Hoteis e Cézar Haik, diretor comercial do Kempinski Laje de Pedra.

O presidente do LIDE RS e Embaixador do Centro de Liderança Pública (CLP) no Estado, Eduardo Fernandez abriu o evento mencionando o orgulho de promover o evento na Serra Gaúcha, uma região protagonista em vários setores em nível nacional. “Hoje, conseguimos reunir um grupo de empresários locais para falar de competitividade contemplando a pauta de saneamento”. Segundo ele, não há desenvolvimento sem saneamento.

Para o prefeito de Canela, Constantino Orsolin, o debate promovido pelo LIDE colabora muito para a união das cidades da Região das Hortênsias. “Estamos falando de infraestrutura de saneamento básico, algo fundamental para o turismo. Esse é o momento ideal para falar sobre desenvolvimento, pois Canela vive um momento de grande mudança”. O vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi lembrou que o desenvolvimento tem que acontecer sem esquecermos do corredor ecológico da região. “Estamos nos abrindo cada vez mais para o turismo internacional e a infraestrutura será fundamental, mas temos que estar atentos para a sustentabilidade e para qualidade de vida do morador”.

O vice-presidente de Operações na Aegea Saneamento e Participações S.A, Leandro Marin apresentou os movimentos da empresa no Rio Grande do Sul, frisando a importância de acompanhar o desenvolvimento das cidades se envolvendo nas causas sociais e de sustentabilidade. “Precisamos entender para onde cada município está caminhando e auxiliar nesse processo. Investiremos R$ 15 bilhões ao longo de 10 anos, gerando anualmente direta e indiretamente 50 mil empregos na economia do Estado”, destacou.

O diretor de Relações Institucionais na Aegea, Fabiano Dallazen ressaltou que a partir de agora está se desenvolvendo uma frente de trabalho muito grande para a próxima década a fim de levar saneamento básico para inúmeras cidades ainda não atendidas. “São pelo menos 300 estações de tratamento no Estado que precisarão de redes de esgoto. É uma força tarefa junto à iniciativa privada e prefeituras do Rio Grande do Sul, e com certeza as políticas da nova Corsan nortearão a melhoria do turismo na região e para as comunidades”, finalizou.

Nesta edição do encontro, o Kempinski Laje de Pedra se soma ao LIDE RS no esforço de contribuir com as discussões sobre como potencializar os setores produtivos e vocações econômicas da região. O empreendimento, primeiro da rede Kempinski na América do Sul, tem o objetivo de criar um novo paradigma na hotelaria brasileira, colocando Canela e os Campos de Cima da Serra entre os destinos mais sofisticados e desejados do mundo a partir da valorização das belezas naturais, da cultura e das tradições gaúchas.

Sobre o Kempinski Laje de Pedra

O Kempinski Laje de Pedra Hotel & Residences, em Canela (RS), será o primeiro empreendimento sob a bandeira da rede de luxo alemã no Brasil. O projeto de retrofit e ampliação do prédio icônico, em execução, inclui as Kempinski Residences, além de um pool de serviços e comodidades únicos, com padrão de excelência Kempinski. A previsão de inauguração é em 2026.