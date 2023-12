Homem tenta incendiar casa da ex-namorada e é preso pela Brigada Militar de Canela

Na manhã de quinta-feira (07), por volta das 08h30, a Brigada Militar de Canela foi acionada, via 190, na rua Francisco Bertoluci, no Centro, para o que seria uma ocorrência de arrombamento em residência. Ainda, uma segunda ligação informou que o autor seria o ex-namorado da moradora da casa.

No endereço a guarnição encontrou o homem, visivelmente embriagado, que havia acessado a residência pela janela, tentando deixar o local. Logo em seguida a vítima, uma mulher de 46 anos, chegou informando que ela havia terminado o relacionamento com o acusado, que estava contrariado em aceitar o fim do namoro, e passou a lhe fazer ameaças. Ela relatou que ele mandou mensagens, na data de ontem, com ameaças de morte, para que reatasse o relacionamento.

O homem, após entrar na casa da vítima, jogou gasolina, óleo diesel e abriu os botijões de gás. Ele não conseguiu atear fogo, pois a guarnição chegou ao local, momento que tentou fugir e foi detido.

O autor, de 43 anos, com antecedentes criminais por ameaça, furto arrombamento, descumprimento de medida protetiva, apropriação indébita, difamação e violência psicológica contra a mulher, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio.