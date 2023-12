Inscrições para a Festa da Colônia estarão abertas a partir do dia 11 de dezembro

A 33ª Festa da Colônia de Gramado acontece de 25 de abril a 12 de maio de 2024

Os Expositores e produtores rurais de Gramado interessados em participar da 33ª edição da Festa da Colônia de Gramado poderão fazer sua inscrição a partir do dia 11 de dezembro até o dia 20 de dezembro junto a sede da Secretaria Municipal da Agricultura de Gramado (Rua Josias Martinho, 380 – Bairro Moura). Telefone para informações é o (54) 3286-7658 e (54) 9.8402-0398.

A 33ª Festa da Colônia de Gramado acontece de 25 de abril a 12 de maio de 2024 no complexo do Expogramado. A promoção é da Prefeitura de Gramado com realização da Gramadotur.