Mundo a Vapor participa do Mapa do Desconto

O Parque Mundo a Vapor, de Canela (RS), está participando do Mapa do Desconto em parceria com outras oito atrações turísticas da Região das Hortênsias e apoio do Sicredi. A rede de desconto, que inclui atrativos de Canela, Gramado, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula, foi criada para garantir que o visitante prolongue seu passeio pelas cidades entre os meses de dezembro e fevereiro. Na campanha, quem for a uma das atrações participantes ganhará o Mapa do Desconto, garantindo 10% de desconto no ingresso de todas as demais.

O cupom não é cumulativo com outros descontos e o abatimento pode ser usado em mais de um ingresso, mas apenas em uma compra, que tem que ser feita na bilheteria. Participam do Mapa do Desconto Mundo a Vapor, Parque do Caracol e Vitivinícola Jolimont em Canela, Mini Mundo e Vila da Mônica em Gramado, Esculturas Parque Pedras do Silêncio, Experiência Edelbrau e Parque Aldeia do Imigrante em Nova Petrópolis e Mátria – Parque de Flores em São Francisco de Paula.

Mundo a Vapor

Inaugurado em 1991, o Mundo a Vapor proporciona aos visitantes uma verdadeira viagem no tempo. O parque foi fundado pelos Irmãos Urbani, que herdaram do pai a paixão por máquinas a vapor. No local é feito uma volta ao mundo, contada através das invenções dos fundadores, que são únicas. Além disso, há cenários instagramáveis, diversão garantida com o passeio de trem, photo antiga, espaço kids, café e outras atrações. A famosa fachada do parque, que será reformulada, representa um acidente real que ocorreu no dia 22 de outubro de 1895, em Paris, quando uma locomotiva atravessou o saguão da estação ferroviária de Montparnasse, transpôs a sacada e despencou de uma altura de dez metros. A réplica do trem pendurado, uma das imagens mais conhecidas pelos turistas na Serra Gaúcha, será mantida nesta revitalização. No segundo trimestre de 2024, o Mundo a Vapor vai inaugurar a Roda Canela, a primeira roda-gigante temática do mundo, com quase 60 metros de altura, 30 cabines e vista de 360 graus.