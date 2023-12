“Nos Trilhos da Magia” Ilumina Canela com o Espírito Natalino

Em uma celebração que promete encantar e aquecer corações, a Associação Comercial e Industrial de Canela, em parceria com empresas locais, apresenta o espetáculo “Nos Trilhos da Magia”. A tradicional Descida do Papai Noel de Canela, agora em sua edição especial, transforma a cidade em um verdadeiro espetáculo de luz, música e alegria.

A imponente Catedral de Pedra de Canela se torna o cenário mágico onde o Papai Noel e seus ajudantes descem da torre ao som de melodias encantadoras, criadas exclusivamente para esse espetáculo. Essa tradição aguardada com entusiasmo não apenas cativa os moradores, mas também atrai visitantes de todo o país, escolhendo Canela como destino especial para vivenciar o encanto natalino.

O evento acontecerá de 7 de dezembro a 14 de janeiro, com exceção dos dias 24 e 31 de dezembro. As apresentações marcadas estão para as 20h e 21h30min, cada uma com aproximadamente 12 minutos de duração. A promessa é encantar e emocionar a todos os presentes com um espetáculo de música e luzes que resgatam a importância de acreditar no espírito natalino.

A “Nos Trilhos da Magia” é um testemunho da cooperação e dedicação da comunidade de Canela. A ACIC, em parceria com patrocinadores e apoiadores, convida moradores e visitantes a se envolverem e maravilharem-se com a magia natalina. Esta é uma oportunidade única para unir-se em uma experiência que fortalece os laços comunitários e aquece os corações.

Para mais informações, incluindo horários e detalhes adicionais do evento, acesse https://www.acicanela.com.br/ e acompanhe as atualizações no Instagram @aciccanela e @nostrilhosdamagia. Participe dessa celebração única e deixe a magia do Natal transforme sua experiência em Canela!