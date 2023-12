OPINIÃO FORTI • Fotografia Triste

Cada dia que passo pelo nosso abandonado Centro de Feiras fico pra baixo. Não tem como não se constranger com o cenário ali imposto. Um espaço sem vida, sinais de vandalismo, com depósito de materiais na sua área interna e que ultimamente está se tornando moradia para algumas pessoas.

Antes que alguém pense que não tenho empatia, acho bem o contrário. Gostaria muito que não tivéssemos ninguém dormindo a, praticamente, céu aberto. Só que existem dois casos: quem não tem aonde morar e quem não faz questão de ter onde morar.

Sinceramente, já tentei saber mais e é tudo muito desencontrado. Quem faz uma análise das pessoas que estão habitando a parte de entrada frontal do Centro de Feiras nota que existem produtos provavelmente indígenas. Mas tem papelão, lona, roupas estendidas e parece, de certa forma, que são pessoas morando em uma espécie de comunidade. O fato é que isso acontece na Danton Correa da Silva via muito utilizada para entrada e saída da nossa cidade. E a fotografia é triste, muito triste.

Cedo ou tarde isso precisa ser resolvido. Sei que a Assistência Social já tentou se envolver mas não obteve sucesso. Cabe a sociedade como um todo procurar alternativas e tentar propor uma solução para o que vemos hoje. Do contrário logo mais teremos todo o espaço tomado por pessoas em situação semelhante e aí sim a coisa pode ficar insustentável. E fica aqui a minha única verdade. Espaços abandonados ou mal cuidados são um convite a esse tipo de situação entre outras. Todo espaço revitalizado é abraçado pela população. É só procurar fazer. E existem soluções óbvias, vide Estação Campos de Canella!

Afogamentos no verão

Infelizmente, tivemos o primeiro caso de afogamento na nossa temporada de verão no local popularmente conhecido como Panelão em Gramado. Muito triste ver que ano após ano isso acontece por aqui. Lugares como a Barragem do Salto, Panelão e Poço da Faca acabam sendo sempre muito atrativos em dias quentes mas todos são traiçoeiros. Atenção e cuidados máximos são necessários. Uma dica também são os clubes aqui da nossa cidade que tem planos bem atrativos e representam menores riscos para o banho.

Perguntinha?

Comercialmente falando o Dezembro começou? Pelo que vejo e converso está muito abaixo dos últimos anos aqui em Canela.

Grande Noite

Por outro lado as coisas devem melhorar a noite. Começa logo mais o espetáculo Nos Trilhos da Magia na nossa Igreja. Dois horários todos os dias com a nossa clássica e marca registrada descida do Papai Noel. Será imperdível e recomendo muito à todos prestigiarem o que está sendo feito.