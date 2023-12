“Pelada dos Amigos” acontece neste sábado e ainda é possível trocar ingressos

No próximo sábado (09), a Vila Olímpica da Várzea Grande recebe o projeto “Pelada dos Amigos”. Com apoio da Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, o evento realizado pela empresa Know How, inicia às 11 horas e contará com a participação de grandes nomes do futebol brasileiro como Romário, Denilson, Amaral, Djalminha, Popó, Índio, Goleiro Clemer.

O projeto tem como objetivo reunir doações para serem distribuídas para a comunidade. O ingresso deverá ser trocado por um brinquedo novo a partir do dia 04/11. As trocas serão realizadas no Ginásio do Perinão, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h e na Roloff da Várzea Grande (Av. 1º de Maio, 248), de segunda a sexta, das 8h às 18h e no sábado das 8h às 12h.

Agora, também é possível realizar a troca dos ingressos nas lojas da Óptica Sr. Ver, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h30.

Ao total, serão mil ingressos disponíveis para serem trocados pela comunidade e o restante destes ingressos serão disponibilizados para a APAE.

Crédito: Ascom/PMG