Prefeitura de Igrejinha anuncia Concurso Público com quatro vagas

Oportunidades são ofertadas para cargos de ensino fundamental incompleto. Veja como participar

A Prefeitura de Igrejinha anuncia a abertura das inscrições de um novo Concurso Público, destinado a contratação de profissionais de diferentes áreas. De acordo com o edital, são ofertadas quatro vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: Operador de Escavadeira Hidráulica (1); Operador de Máquinas (1); Operador de Máquinas Agrícolas (1); Operador de Motoniveladoras (1).

Aos profissionais efetivados, a remuneração ofertada varia de R$ 3.792,47 a R$ 4.977,62, referente a jornada de trabalho de 44 horas semanais, para o exercício das funções estipuladas aos cargos. Vale ressaltar que as oportunidades são ofertadas para profissionais de nível fundamental incompleto.

Como participar

Os interessados devem se inscrever no período de 5 a 19 de dezembro de 2023, exclusivamente via internet, no site MS Concursos, mediante o pagamento de R$ 45,68 de taxa de inscrição.

Para os candidatos sem acesso à internet, a inscrição pode ser realizada no Centro Administrativo Lauri Auri Krause, localizada na Avenida Ildo Meneghetti, nº 757, Bairro 15 de novembro, de segunda-feira quinta-feira, das 12h às 18h30 e sexta-feira da 9h às 14h.

A isenção no valor da taxa pode ser solicitada até o dia 7 de dezembro de 2023, aos que se enquadram nos critérios do edital.

Classificação

Como forma de classificação, os candidatos inscritos serão avaliados em três etapas, sendo a primeira delas: prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 14 de janeiro de 2024, além de análise de títulos e prova prática, com previsão para ocorrer no período de 1 a 5 de fevereiro de 2024.

A prova é composta por 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Este Concurso Público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.