Skyglass Canela supera a marca de um milhão de visitantes

Faltando poucos dias para completar três anos de atividades, o Skyglass Canela atingiu a incrível marca de 1.014.000 visitantes e, pelo segundo ano consecutivo, foi a empresa de Canela que mais arrecadou Imposto Sobre Serviços (ISS). O parque recebeu menção honrosa da administração municipal na última sexta-feira (1°), pela contribuição para o desenvolvimento de Canela.

Conforme o diretor geral do Skyglass Canela, Alex Bonareti, a empresa zela pelo fomento social, econômico, turístico e ambiental da cidade. Em 17 de dezembro, o parque comemora seu terceiro aniversário. “O Skyglass Canela é um exemplo de sustentabilidade. Tratamos efluentes de maneira singular, tornando-os água de reúso classe 1, e recebemos estudantes em projeto de educação ambiental. Além de cuidar do meio ambiente de maneira exemplar, o parque também é socialmente sustentável, gerando empregos, impostos e contribuindo para o desenvolvimento econômico do município de Canela”, destaca Bonareti.

SOBRE O SKYGLASS CANELA

Localizado em meio a um dos mais espetaculares lugares da Serra Gaúcha, a plataforma oferece uma vista panorâmica, onde os visitantes podem admirar a natureza exuberante da região e contemplar o Vale da Ferradura. Além de uma das maiores plataformas de aço e vidro do mundo e das cadeiras suspensas do “Abusado”, o Skyglass Canela conta com atrações como o deck do pôr do sol, mais uma opção para apreciar a beleza do meio ambiente, o Memorial do Ferro de Passar, que reúne um acervo com mais de 520 exemplares, loja de souvenirs, playground, lanchonetes e estacionamento. Para conhecer mais, basta acessar www.skyglasscanela.com.br e acompanhar o perfil oficial no Instagram: @skyglasscanela.