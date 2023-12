Caro leitor, hoje quero compartilhar com você uma ansiedade que passo todos os anos e acredito que você também. Parece que começa uma contagem regressiva para o final do ano quando dezembro chega e ninguém tem mais tempo para fazer nada, todo e qualquer projeto fica para iniciar no ano seguinte. A grande questão que no ano seguinte, ainda têm as férias de verão e depois o carnal e depois e depois.

Estou levantando essa questão porque essa época do ano é a mais decisiva para a organização das finanças, sejam elas pessoais ou empresariais. Se você trabalha em regime de CLT, dezembro recebe-se a 2ª parcela do 13º salário. Muitos não sabem o que fazer com ele, se pagam as dívidas, se guardam para os presentes e festejos de Natal, ou ainda para as férias que já estão batendo na porta.

A escolha de onde colocar essa renda “extra” é o divisor de águas para você resolver seus problemas ou se enrolar ainda mais. Cada caso é um caso, mas se você estiver com dívidas, principalmente de cheque especial, empréstimos ou cartão de crédito, recomendo usar esse dinheiro para quitar isso e depois verificaria a disponibilidade para os demais gastos. Só cuidado, não faça como a maioria das pessoas, que quitam as dívidas e na sequência fazem outras, financiando tudo novamente para as festas e férias que não tinham sido programadas. Já para quem não tem dívidas seria muito legal usar esse dinheiro que está “sobrando” para investir e fazer ele crescer ainda mais.

Você que é dono de empresa normalmente essa é a época de alta nas vendas, por isso, é hora de equilibrar as finanças do seu negócio. Criar estratégias e organizar o fluxo de caixa podem lhe garantir noites de sono mais tranquilas caso aconteçam imprevistos pela frente.

Fato que só muda quem tem vontade de construir uma nova realidade, os demais fazem de conta e inventam discursos para convencerem a si mesmo que estão fazendo algo diferente. QUEM não FAZ acontecer VÊ acontecendo. Pense nisso!