Bola 8 é decacampeão da 1ª Divisão de Futsal de Canela

Equipe do Oito e Meia ficou com o vice-campeonato

Após ter vencido o primeiro duelo o Bola 8 confirmou o favoritismo na decisão do Campeonato da 1ª Divisão de Futsal de Canela, na noite de quinta-feira (7), no ginásio do bairro Santa Marta, vencendo novamente a equipe do Oito e Meia e conquistando mais um troféu na elite do futsal canelense. A vitória por 6 a 3 marcou o 10º título da equipe do bairro Santa Marta na 1ª Divisão de Futsal.

Os gols do Bola 8 foram assinalados por João (duas vezes), Juvena, Mateus, Taylor e Danrlei, sendo que o time ainda contou com uma grande atuação do goleiro Panga – eleito atleta destaque da final. Já os gols do Oito e Meia foram marcados por Felipinho e Tarcísio (duas vezes).

PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO:

Campeão – Bola 8

Vice-campeão – Oito e Meia

3º lugar – Âncora B

4º lugar – Âncora A

Goleador – Mateus (Bola 8)

Destaque do Campeonato – João Costa (Âncora A)

Destaque da final – Panga (Bola 8)

Defesa Menos Vazada – Panga (Bola 8)

Melhor Treinador – Daniel (Bola 8)

Disciplina – Âncora A

Fotos: Rafael Zimmermann