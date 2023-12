EU VEJO VOCÊ

Final de ano e todos fazem um balanço de como foi o ano. Decepção por não ter alcançado todas as metas, ou feliz por ter atingido mais do que esperava.

Entender que é um ritual de passagem, onde o coletivo determinou uma data padrão, porém, você pode fazer o seu balanço e recalcular a rota quando sentir necessidade, sem ficar presa aos padrões impostos.

Não precisa esperar e achar que tudo vai mudar no próximo ano, se você continuar com as mesmas atitudes e com a mesma mentalidade, nada vai mudar. Não é o ano que traz coisas boas ou ruins e nem a cor da roupa, e sim suas ações, seu comprometimento em fazer algo diferente de tudo que fez até hoje.

Se nem o que promete começar na segunda feira, não cumpre, imagina as promessas para o novo ano. O tempo está passando de qualquer forma, e o que você está fazendo para ser melhor, para se doar, contribuir, ser lembrada?

Cada dia é a oportunidade de trazer amor e colaboração para nossos ambientes e sistemas que fizemos parte. Dentro do teu local de trabalho, dentro do teu lar, tens a oportunidade de contribuir, e dessa forma vai reverberar a quem está ao seu lado.

O que você tem assistido, escutado e quais lugares tem frequentado e pessoas que tem a sua volta? Nada adianta fazer ritual de limpeza energética e continuar num meio tóxico. A limpeza começa pelo mental e em seguida o físico, onde é necessário desapegar de tudo aquilo que não faz mais sentido, aquilo que não usa mais, que não combina mais com seu modo de vida atual.

Outra coisa a se fazer é olhar para os ciclos que precisam ser encerrados, olhar para os lugares e pessoas que não estão mais de acordo com seu momento, valores, sonhos e assim as energias vão se transmutando e vai ficar apenas o que está de acordo contigo.

Deveria olhar para os ciclos e as mudanças de forma mais leve, não precisa ser tão pesado, pois são coisas boas que podem chegar até ti. E se não tirar o velho, o novo não tem espaço para entrar, e o mais importante é estar aberta a tudo que pode chegar e agradecer por cada coisa que receber.

A gratidão abre portas e nos faz entrar em estado de felicidade, de harmonia com tudo que estamos recebendo diariamente. Não agradecemos pelo simples fato de respirar, e graças a esse simples gesto, está hoje viva e saudável.

Quanto mais estiver conectada as energias que te cercam e agradecer por cada benção, conquista, mais coisas boas tem a chegar. Tudo é reflexo, quanto mais agradeço, mais recebo as coisas da forma que mereço.

A abundância está disponível para todos, perceber tudo a sua volta como um presente, desde as coisas mais simples até as mais grandiosas. Entender que muitas pessoas gostariam de estar no teu lugar e ter essas oportunidades, que pra ti é simples, para o outro pode ser grandioso. Olhar com mais amor e sentir no coração estas bênçãos que chegam a todo momento, só não percebe por estar sem presença nos dias e sim no automático. E não esqueça: “EU VEJO VOCÊ.”