Força Nacional do SUS visita áreas atingidas pelas chuvas em Gramado

Nesta sexta-feira (08), o secretário da Saúde Jeferson Moschen, o secretário da Cidadania Ilton Gomes, o secretário de Obras Rafael Ronsoni, o coordenador da Defesa Civil Cássio Júnior e suas equipes, juntamente com a tenente Marisa Richetti e o Capitão Sanhudo do Corpo de Bombeiros, receberam representantes da Força Nacional do SUS e da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde que vieram para Gramado conferir de perto como foi realizado o Plano de Contingência da cidade, o processo de evacuação e a organização dos serviços após os problemas causados pelas fortes chuvas no último mês.

O principal objetivo das equipes era conferir como estão ocorrendo os atendimentos e o acesso à saúde pública para as pessoas que foram desalojadas. Os representantes do Governo Estadual e do Governo Federal elogiaram a maneira como Gramado conduziu a situação e se colocaram à disposição para auxiliar e repassar demandas do município ao Ministério da Saúde.

Os profissionais da Força Nacional do SUS e da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde também estão elaborando um plano voltado para a Saúde Mental das famílias atingidas e dos profissionais que estão trabalhando para conter os danos.

“Foi um momento importante para avaliarmos a nossa condução e trocarmos experiências com essas equipes. Nosso objetivo é melhorar cada vez mais o atendimento de saúde pública para a população, até nas adversidades”, disse o secretário Jeferson Moschen.

