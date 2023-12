Jef Rodrigues se apresenta domingo no projeto Música na Estação

Através do projeto Música na Estação, executado pela S&S Cultura Turismo e Eventos, Água Mineral das Hortênsias apresenta o show de Jef Rodrigues, às 15 horas de domingo, dia 10 de dezembro. A apresentação terá lugar no espaço da cúpula na Estação Campos de Canela – A Rua Coberta de Canela e é mais uma das atrações culturais gratuitas oferecidas à toda comunidade canelense e visitantes.

Nascido e criado em Canela, hoje com 31 anos de idade, Jef Rodrigues começou sua trajetória musical ainda adolescente, integrando a Banda Marcial da Escola Neusa Mari Pacheco, por 4 anos, onde aprofundou seus conhecimentos. Formou sua primeira banda em 2008, tocava baixo, e se apresentou em diversas cidades gaúchas, inclusive teve premiação em Festival de Bandas na Capital. Jef Rodrigues é produtor cultural e técnico de som há cerca de dez anos e já recebeu prêmio Mestra Sirley Amaro em reconhecimento por sua trajetória cultural na música.

Atualmente, Jef atua com o projeto de voz e violão, com repertório praticamente todo formado por músicas autorais e alguns covers nacionais, que é uma soma de reggae brasileiro, samba, pop rock e MPB. No domingo, vai se apresentar acompanhado pelo baterista também canelense Lagarto Ortega, que tem sua atuação musical reconhecida no estado e país, com show que pretende alegrar e cativar a todos. O repertório terá Xangô (BigUp), Liberdade pra dentro da cabeça (Natiruts), Várias queixas (Gilsons), Desde as estrelas (Planta e Raiz), Burguesinha (Seu Jorge), Gostava tanto de você (Tim Maia), Desenho de Deus (Armandinho), Dívida (Ultraman), Samba Makossa (Charlie Brown Jr), Lavanda (Dada Yute), Gentileza (Via-Jah), Para pra pensar (Jef Rodrigues) e as músicas de autoria do próprio Jef Rodrigues: Lembro bem, Será que é normal?, Delírio, Imagine, Vento forte, Florescer, Tanta explicação e Realidade.