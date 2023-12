Natal da Criança em Canela deve contemplar 2000 crianças este ano

O Projeto Natal da Criança em Canela chega a sua 13ª edição este ano e pretende beneficiar 2 mil crianças. O evento idealizado pelo radialista Davenir Melo com o apoio de um grupo de voluntários tem como objetivo levar alegria e proporcionar um Natal melhor para as crianças em situação de vulnerabilidade social.

Para isto, conta com o apoio de toda a comunidade com a doação de doces, refrigerantes e brinquedos que serão distribuídos para as crianças, na festa que acontecerá dia 15 de dezembro, na Escola João Alfredo Corrêa Pinto.

A cada edição mais parceiros aderem ao projeto e este ano foram firmadas parcerias com a Brigada Militar e Polícia Civil , Associação Leodoro de Azevedo, Limousine Serra Gaúcha e Parque do Caracol.

Os interessados em colaborar com o projeto podem entrar em contato pelo WhatsApp (54) 99907-8631 ou (54) 98126-3554, ou pelo Instagram @nataldacriancaemcanela.