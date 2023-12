Incêndio em antigo depósito de gás em Canela é controlado pelos Bombeiros

Canela, 9 de dezembro – Por volta das 10h da manhã deste sábado, os Bombeiros de Canela foram acionados para conter um incêndio em um antigo depósito de gás localizado na Av. Dom Luiz Guanella (RS 235), na altura da rotula do Oásis Santa Ângela.

Ao chegarem no local, os bombeiros depararam-se com chamas no interior da garita de entrada. Surpreendentemente, descobriu-se que o local, antes utilizado como depósito de gás, havia sido invadido e transformado em um dormitório clandestino. Cobertores espalhados pelo chão e garrafas de bebida indicavam o uso irregular do espaço.

Apesar da situação inusitada, os danos foram limitados ao forro de PVC, que derreteu devido ao calor gerado pelas chamas dos cobertores. Felizmente, a rápida ação dos bombeiros permitiu extinguir o fogo e evitar danos mais severos à estrutura.

A rede elétrica do local foi desligada e isolada como medida preventiva, garantindo a segurança no perímetro. A ocorrência foi encerrada sem maiores riscos, uma vez que o antigo depósito de gás não estava mais em operação e havia sido transformado em um local impróprio para atividades seguras.