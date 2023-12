Brigada Militar de Gramado prende motorista embriagado após acidente

Autor já possui antecedente pelo crime e está com o direito de dirigir suspenso

No final da tarde de sábado (09), por volta das 18h, a Brigada Militar de Gramado foi acionada na Estrada Geral da Moreira, para averiguação de um acidente de trânsito, onde o condutor possivelmente estaria embriagado.

No local a guarnição avistou as partes envolvidas, um veículo GM Prisma e um veículo GM Corsa. O condutor do segundo veículo apresentava sinais de embriaguez e estava com o direito de dirigir suspenso.

Ele foi conduzido ao hospital, sendo que durante o deslocamento ainda ofendeu os Policiais Militares com palavras de calão. O médico plantonista constatou seu estado etílico .

O autor, de 52 anos, com antecedentes por embriaguez ao volante, foi preso e encaminhado a delegacia para registro.