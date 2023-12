Dois motoristas embriagados são presos pela Brigada Militar de Igrejinha

Fatos ocorreram em dois acidentes de trânsito distintos

Na madrugada de sábado (09), por volta das 2h, a Brigada Militar de Igrejinha foi acionada por populares para atender a um acidente de trânsito, com danos materiais, na Rua Osvaldo Cruz, na Rua Coberta, área central.

No endereço, foi constatado que o veículo Fiat Uno chocou-se em um pilar de concreto. Do lado de fora do carro estava o condutor, de 38 anos, que apresentava sinais de embriaguez. Ao ser questionado afirmou ter ingerido bebida alcoólica e que bateu o carro no local.

O autor, que possui antecedente por receptação, foi conduzido ao hospital onde foi realizado o exame clínico e posterior encaminhado a delegacia onde foi registrada a ocorrência.

Pela manhã, por volta das 7h, a guarnição da Força Tática deslocou-se para a Rua Benjamin Constant, área central, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito, onde o condutor do veículo Ford/Focus, placas de Novo Hamburgo, aparentava estar embriagado.

No endereço a guarnição identificou o condutor, de 39 anos, com antecedentes por estupro, apreensão de objeto, crime de poluição ambiental, embriaguez ao volante e furto, estava com o seu veículo totalmente danificado entre um poste de energia elétrica e um muro/cerca de uma residência.

Foi oferecido o teste do etilômetro que resultado 1,19 MG/L, sendo preso em flagrante por embriaguez ao volante.