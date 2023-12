Prefeitura de Canela encaminha Projeto de Lei que torna gratuito o transporte aos estudantes de nível técnico e superior

Tendo em vista que as instituições de ensino superior são mais afastadas do Município, o PL visa incentivar o acesso à educação

A Prefeitura Municipal de Canela encaminhou para a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei nº 81/2023, que torna gratuito o transporte aos estudantes de ensino técnico e superior, moradores de Canela, que precisam deslocar-se a cidades vizinhas para estudar. Atualmente, a Prefeitura subsidia 70% do valor.

Municípios menores, como é o caso de Canela, enfrentam dificuldades de acesso à educação devido à falta de instituições de ensino superior próximas e, muitas vezes, munícipes que não possuem condições financeiras para arcar com os custos do transporte até as instituições, desistem de seus cursos.

Segundo o projeto, esta regulamentação é necessária para incentivar os estudantes a irem além do nível básico, pois é de interesse público o fomento à educação superior. “Com profissionais capacitados em diversas áreas, o Município é beneficiado em incontáveis aspectos. Os estudantes, após completarem seus cursos superiores, trazem consigo conhecimento, habilidades e experiências que podem ser aplicados localmente. Isso pode estimular o crescimento econômico e a inovação no município. ”, diz parte do texto encaminhado ao Presidente do Legislativo Municipal, Jefferson de Oliveira.