Rissul realiza feirão de empregos com 50 vagas para as unidades de Gramado e Canela 

Ação ocorrerá na próxima quarta-feira (13) nas lojas da rede nas duas cidades

Duas unidades do Rissul estão com oportunidades em aberto na Serra Gaúcha. São as lojas de Gramado e Canela, por isso, a rede de supermercados promoverá na próxima quarta-feira, 13 de dezembro, feirões de empregos nas duas cidades.

Ao todo, são 50 vagas de trabalho para funções como empacotador, fiscal de caixa, supridor, auxiliar de açougue e de padaria, operador de perecíveis para fiambreria, padaria e hortifruti, agente de prevenção e perdas, entre outras.

O feirão de empregos acontecerá das 9h ao meio-dia e das 13h às 15h na filial de Gramado, localizada na Av. Borges de Medeiros, 3994, bairro Centro, e na filial de Canela, que fica na Av. João Pessoa, 417, também no centro.

Além do salário, o Rissul oferece diversos benefícios aos colaboradores, como prêmio de assiduidade, vale refeição, convênios médico e odontológico. Todas as vagas são efetivas e para contratação imediata.

Como participar dos feirões

Para participar da seleção, os candidatos deverão comparecer nas unidades do Rissul de Gramado e Canela portando currículo, RG, CPF e carteira de trabalho.

Candidatos também podem cadastrar o currículo no site www.unidasul.com.br/trabalheconosco ou enviá-lo pelo WhatsApp. Nos seguintes contatos:

Para vagas na filial de Gramado: (51) 996459723

Para vagas na filial de Canela: (51) 996185318