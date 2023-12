Casal de influenciadores de Gramado agraciado no maior prêmio de marketing digital da América Latina

Em evento realizado em São Paulo, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, que contou com a participação de 11.500 empreendedores digitais, Vicente Adamo e Amanda Sena, do perfil @gramadodiferente, receberam o prêmio das mãos de Erico Rocha, considerado o principal especialista de marketing digital do Brasil.

O reconhecimento é concedido a infoprodutores que conseguem atingir um faturamento de seis dígitos em até sete dias e para o casal, a importância do prêmio está diretamente relacionada a consolidação dos influenciadores digitais como agentes de divulgação de Gramado e região. “Atendemos mais de 5.200 turistas em 2023 e, além de contribuir para a realização do sonho de conhecer a Serra Gaúcha, promovemos o destino através do maior e mais democrático canal de comunicação de mundo, a internet.” Este é o segundo ano consecutivo que o casal alcança a meta proposta e recebe o reconhecimento.

Vicente e Amanda são naturais de São Luis – MA e escolheram Gramado não apenas como residência, desde 2019, mas também como o lugar ideal para empreender, inicialmente com uma agência de turismo receptivo. Hoje contam com mais de 170 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilham dicas, sugerem roteiros e oferecem consultoria para quem deseja conhecer Gramado e região. Em outubro de 2023 expandiram os negócios e inauguraram a loja física de aluguel de casacos, botas e acessórios, a Sr. Inverno, estrategicamente localizada no centro de Gramado.