Decoração de shopping em São Paulo é inspirada no Natal Luz de Gramado

Não é de hoje que o maior evento natalino do País, o Natal Luz de Gramado, na Serra Gaúcha, inspira decorações Brasil afora. O mais recente é o Complexo Tatuapé, formado pelos Shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé, em São Paulo. Com cenários, brinquedos para as crianças, o atrativo ainda proporciona aos visitantes réplicas de lugares marcantes de Gramado como o pórtico de acesso à cidade, a Fonte do Amor Eterno e a estatueta do troféu Kikito.

“Temos o imenso prazer e a felicidade de tornar acessível aos nossos clientes, como para a região como um todo, a experiência de vivenciar um dos principais eventos festivos do País, sem sair do seu Estado. O nosso compromisso não se limita apenas a ser um centro de compras, mas sim um verdadeiro polo recreativo, democratizando o acesso à cultura”, afirma Karen Cruz, gerente de Marketing do Complexo Tatuapé.

Para a presidente da Autarquia Municipal de Turismo e Cultura – Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk é satisfatório que o Natal Luz inspire outras cidades e empreendimentos. “O nosso Natal Luz se tornou referência para muitos outros lugares do país. Ter esse reconhecimento é gratificante não somente para a Gramadotur ou Prefeitura, mas sim, para todos os gramadenses que se dedicam para proporcionar aos visitantes uma excelente experiência”, disse.

Com visitação desde o dia 28 de outubro, apenas dois dias após a abertura oficial do 38º Natal Luz, no dia 26 de outubro, o Complexo Tatuapé apresenta atrações aos sábados e domingos como o espetáculo Eu Acredito no Natal e a tradicional Parada de Natal, que percorre os corredores do shopping até a decoração principal. A banda com personagens natalinos invadirá o espaço, com clássicos da música do gênero, junto com Papai Noel e seus ajudantes.

O 38º Natal Luz de Gramado acontece até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer Chocolates.

O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Stella Iluminação, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado.

A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.