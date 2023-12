Dep. Federal Bibo Nunes oficializa Canela como Capital Nacional dos Parques Temáticos

Encontro realizado no Cidica contou com a presença de representantes dos atrativos e lideranças do trade

A Administração Municipal de Canela, por meio do prefeito Constantino Orsolin e da Secretaria de Turismo e Cultura, promoveu um evento na última sexta-feira (8), no Cidica – Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, para recepcionar e homenagear o Dep. Federal Bibo Nunes (PL/RS), autor do projeto de lei 4852/20 que concedeu ao município de Canela o título de ‘Capital Nacional dos Parques Temáticos’. O encontro contou com a presença de proprietários e diretores das atrações turísticas, além de lideranças do trade e imprensa.

Os sócios-fundadores do parque temático Big Land, os irmãos Denis e Sandro Schaulet, que foram incentivadores e participaram do processo para Canela ser reconhecida com a distinção, falaram em nome dos empreendedores destacando a importância da parceria público-privada para o desenvolvimento do destino. Já o secretário de Turismo e Cultura de Canela, Gilmar Ferreira, ressaltou que a honraria possibilitará uma divulgação ainda maior de Canela, contribuindo também para atração de novos empreendimentos. O dep. Federal Bibo Nunes afirmou que possui um carinho especial pela cidade de Canela e que o reconhecimento é mais que merecido. “Quando vou ou retorno de Brasília, é impressionante o número de pessoas no avião com produtos identificados por empresas e atrativos de Canela. Não é apenas uma lei, é um documento oficial que abre portas no Ministério do Turismo”, comentou Bibo.

RECONHECIMENTO DO DESTINO

O secretário em exercício de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodriguez, não pôde comparecer no evento mas mandou um recado às autoridades e ao trade turístico de Canela. “Reconhece (lei) o esforço do trade, da governança municipal e dos empreendedores! É um destino que acolhe turistas do país e do mundo, sempre com qualidade na hospitalidade e no bem receber. Essa lei reafirma aquilo que os turistas já sabem, que Canela oferece grandes opções no segmento de parques temáticos”, afirma Luiz Fernando. Informações sobre todos os atrativos turísticos do município, incluindo os parques, estão disponíveis no site www.canela.com.br .