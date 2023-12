Exposição apresenta projeto cultural desenvolvido neste ano

A exposição “Historiando com as Artes” ocorrerá a partir do dia 8, no Centro Municipal de Cultura Arno Michaelsen

A exposição retrata a história e o patrimônio de Gramado por meio de diversas expressões artísticas que foram ministradas em oficinas durante o ano.

Com os alunos da escola Padre Scholl, a professora e artesã Daiene Cliquet, abordando a técnica de isogravura e twites analógicos, pequenas frases com imagens, apresentando a percepção dos alunos sobre Gramado; Literatura de Cordel para os alunos da escola Presidente Vargas e Carlos Nelz, coordenadas por Cesar Cliquet; também na Escola Carlos Nelz, o artista Ricardo Veras, trabalhou a arte do pontilhismo; Charlie Cliquet, na escola Gentil Bonato, levou até os jovens as técnicas do desenho estilo mangá; já na escola Nossa Senhora de Fátima, a artista Beatriz Seibel, trabalhou com pintura em grafite; a artista Cláudia Prates, no Centro Municipal de Cultura, desenvolveu pintura em tela; além da oficina de artesanato com bonecas de pano, realizada na Secretaria Municipal de Educação, com Daiene Cliquet, onde cada professora criou uma das Rainhas das Hortênsias contemporânea, com suas diversidades e estilos.

O objetivo, ressalta a oficineira e criadora do projeto, Daiene Cliquet, “foi promover oficinas ministradas por artistas para a que a comunidade de Gramado pudesse expressar sua visão sobre o patrimônio, por meio de diversas linguagens artísticas.”

Os trabalhos desenvolvidos nas oficinas, após a exposição, que seguirá até 12 de janeiro do próximo ano, serão devolvidos aos alunos participantes.

O “Historiando com as Artes” é um projeto criado e produzido por Daiene Cliquet ARTES, contemplado no edital Rainha das Hortênsias, financiado pela Prefeitura de Gramado, Secretaria Municipal da Cultura de Gramado e Fundo Municipal de Cultura de Gramado.