Livro ilustrado sobre a diversidade do Bioma Amazônia será lançado em Canela

Educar as crianças sobre a diversidade do Bioma Amazônia é a proposta do livro “O Submarino Quadrado com seu periscópio listrado”. Com textos da bióloga Tatiane Takahashi Nunes e ilustrações de Paula Kranz, a obra infantil será lançada no sábado, 16 de dezembro, a partir das 15h, na Livraria Bambu, que fica na avenida João Pessoa, 25, em Canela. Publicado pela Editora Inteligênios, o livro de 39 páginas tem texto leve, curto e cheio de novas descobertas.

Conforme Tatiane Nunes, a obra foi escrita no início de 2022 e selecionada para integrar a Coletânea de Livros Infantis da Editora Inteligênios. Segundo a escritora, o enredo da obra está voltado na nova missão do Submarino Quadrado, que busca registrar imagens da mais rara águia da região, a Harpia. “Durante a expedição no Rio Amazonas, o Submarino Quadrado com seu periscópio listrado conhece a rica biodiversidade da região e encontra diversas espécies da fauna amazônica”, conta.

Tatiane destaca que o livro trará também uma reflexão sobre a presença dos povos originários no entorno do rio Amazonas e sobre os impactos ambientais causados por queimadas, resíduos no leito do rio, mineração, expansão agrícola e o gado. “Diante de todo esse cenário, alguns obstáculos irão surgir. Acredito que possa ser uma excelente ferramenta em sala de aula para debater essas questões e também em projetos de educação ambiental voltados para roda de leitura e contação de histórias”, diz a autora.

Além do lançamento, o livro será vendido em livrarias parceiras da editora e direto com a autora pelas redes sociais @takahashitatiane no Instagram. O valor é R$ 58,00.