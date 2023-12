OPINIÃO FORTI • Moção de Aplausos ou Pesar?

Está pipocando nas redes sociais uma fala do vereador Roberto Grulke, na sessão da Câmara desta segunda-feira. Na sua manifestação, o edil afirma que, em conversa com os turistas, ele recebe muitas reclamações sobre o serviço de restaurantes aqui da nossa cidade. Que o pessoal vai comer em Gramado porque aqui não conseguimos entregar uma experiência de qualidade para a “globalidade” dos visitantes da nossa região.

Eu me prestei, após ver umas quatro vezes o vídeo do vereador, a andar de carro por toda a área central da nossa cidade entre meio dia e uma da tarde desta terça-feira, dia doze de dezembro de 2023. O que vi foram ruas pouco movimentadas. Nenhum turista, por exemplo, tirando foto ou admirando a decoração da casa de pedra. Vagas de estacionamento no entorno da igreja, na rua Borges de Medeiros e até na Osvaldo Aranha. Restaurantes com movimento muito aquém das expectativas, com muitas mesas vazias no geral.

Na sequência, fui ao TripAdvisor e peguei aleatoriamente dez restaurantes. Alguns mais conhecidos, outros novos sem uma métrica lógica. Praticamente nenhuma reclamação sobre atendimento especificamente. Algumas questões como demora nos pratos (quem trabalha com cozinha sabe que às vezes acontece) ou sugestões construtivas sobre diversas situações como cardápio ou estrutura.

Ninguém está livre de ter um dia ruim ou de ter um profissional que não condiz com o cliente que está atendendo. Mas um vereador, representante da nossa comunidade, soltar uma afirmação dessas em plena sessão? Isso vai espalhar para quantas pessoas pelo mundo? Qual a vantagem disso? É assim que queremos que nossa cidade melhore?

O ano está muito difícil para diversos setores do comércio na região. Muitos que sobreviveram aos dois anos de pandemia, hoje não conseguem respirar por uma temporada chuvosa, baixo fluxo na cidade e as pessoas com menor poder de compra.

Críticas, quando construtivas ou embasadas, são sempre bem-vindas a todos. Mas quando surge um recorte desses, infelizmente, temos sim que aprender como não se faz.

O vereador Roberto Grulke foi quarto suplente na eleição de 2020. Hoje, como na maioria das vezes, vemos muitos edis que se elegeram mas não estão no legislativo. Viram secretários, fazem composição para governabilidade e aí acontece isso. Gostaria de saber se o titular da cadeira do vereador concorda com essa manifestação? Aliás, ele substitui quem, que já não sei mais?

Como não gosto muito de escrever sem pesquisar, fui dar uma analisada na atuação de Roberto Grulke, popular Danany, enquanto edil. Não achei algum projeto que fosse lançado pelo mesmo com o intuito de contribuir para a sociedade como um todo. Emendas impositivas têm algumas. Agora, moções de aplauso e pesar têm bastante. Qualquer coisa é motivo para o vereador propor palmas. Muitas das vezes justas, diga-se de passagem. Inclusive existem moções de aplausos para secretário que foi preso mais de uma vez na Operação Cáritas. Mas como pesquisar mais a fundo parece não ser o forte do nobre vereador, eu entendo que tenha sido um lapso.

Então, como sugestão ao vereador, sugiro uma moção de aplausos para o pessoal da gastronomia de Canela. Diversos empresários que passaram dois anos sem poder faturar direito, que tiveram muitas vezes que vender seus bens para manter seus negócios e os empregos dos seus colaboradores em dia. Que pagam aluguéis pesados, que às vezes ficam 16 horas dentro das suas empresas, faça chuva (e vem fazendo bastante) ou faça sol dando o melhor de si para tocar sua empresa. Infelizmente, no caso desses empreendedores, o salário não cai certinho todo mês. Mas eles seguem na batalha, inclusive sem nenhum pesar!