São Francisco de Paula recebe reforço na saúde com a chegada de cinco novos médicos pelo Programa Mais Médicos

Neste ano, ao todo, 8 novos médicos chegaram para integrar a equipe da Secretaria de Saúde

A Saúde em São Francisco de Paula recebeu um reforço significativo na última semana com a iniciativa do Programa Mais Médicos, que trouxe cinco profissionais qualificados para atender às demandas da nossa comunidade. Quatro desses médicos já estão atendendo desde a última segunda (4), enquanto o quinto integrará a equipe a partir desta semana. Os cinco profissionais do Programa Federal somam-se aos três médicos já contratados pelo governo municipal desde outubro, e que já estão prestando serviços no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os novos médicos não apenas aumentarão a capacidade de atendimento, facilitando o acesso aos cuidados essenciais tanto na área urbana quanto rural, mas também possibilitarão a retomada de atendimentos em localidades que ficaram desassistidas nos últimos dois anos.

O Secretário da Saúde, Juliano Paz, expressou otimismo com essa nova etapa. “Acreditamos que, juntos, vamos construir uma comunidade mais saudável e robusta. Com o fortalecimento dos serviços de assistência, também estamos evoluindo para ações de Saúde Preventiva. Contamos com o apoio de cada cidadão para fazer da atenção primária em saúde um sucesso em São Francisco de Paula”.

Programa Mais Médicos

O Programa Mais Médicos, alinhado com sua missão de ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, visa proporcionar uma assistência médica mais próxima e efetiva. A chegada desses profissionais representa um avanço significativo para fortalecer o atendimento básico e promover a qualidade de vida em São Francisco de Paula.