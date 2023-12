Ainda dá tempo de adotar carta do Papai Noel do Sonho de Natal

Alimentos, material escolar ou roupas. Esses são os pedidos mais frequentes nas cartinhas que as crianças mandam para o Papai Noel do Sonho de Natal. Até o momento, centenas de cartinhas ainda estão disponíveis para adoção. O prazo final para adesão é sexta-feira (15/12) e a organização do evento conta com o apoio e a participação de padrinhos e madrinhas da sociedade para, juntos, levarmos alegria e esperança ao coração das crianças que contam com a campanha como possibilidade de receberem um presente de Natal.

O Papai Noel recebe visitantes diariamente em sua casa na Praça João Corrêa, das 14h às 21h e quem quiser além da tradicional visita pode solicitar para adotar uma cartinha.

O secretário de Turismo e Cultura Gilmar Ferreira destaca que a pessoa que adotar a cartinha pode fazer a entrega no endereço solicitado ou levar o presente até a Praça João Corrêa que a sua equipe realizará nas entregas na próxima semana.

Gilmar também destaca que os brinquedos que foram trocados no ingresso solidário nos shows na Praça João Corrêa serão utilizados para também atender os pedidos das cartinhas.

O Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura/Canela Paixão Natural, com parceria do Mundo a Vapor, Skyglass e Terra Mágica Florybal.

Programação do Sonho de Natal do final de semana

Diariamente o Papai Noel recebe os visitantes na sua casa na Praça João Corrêa – das 14h às 21h.

Paradinha Noturna dia 15/12 às 20h com início na Catedral de Pedra

“Estátuas Humanas – Uma performance do Nascimento de Cristo” dia 16/12 em frente a Catedral de Pedra, às 17h30

Celebration – dia 16/12 às 20h30 no Multipalco da Praça João Corrêa

Paradinha de Natal – dia 17/12 às 16h percorrendo da Catedral de Pedra até a Casa do Papai Noel, na Praça João Corrêa.

Programação Paralela

Nos Trilhos da Magia – Descida do Papai Noel – diariamente às 20h e 21h30 em frente a Catedral de Pedra. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o show não acontece.

Parque do Caracol

15/12 – Sexta-feira

Espetáculo “Protetores da Natureza”

Sessões: 12h e 14h30



* 16/12 – Sábado

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

14h30 – Espetáculo “Salvando o Natal”

* 17/12 – Domingo

Espetáculo “Salvando o Natal”

Sessões: 12h e 14h30