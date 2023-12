Canela – Polícia Civil prende dois autores de homicídio cometido em setembro

A Polícia Civil de Canela prendeu, na manhã desta quarta-feira (13), dois investigados pela prática de homicídio contra a vítima Roni Inácio de Oliveira (59 anos), fato ocorrido no bairro Loteamento Corrêa, na noite de 11 de setembro de 2023. O crime ocorreu no interior do mercado de propriedade da vítima, quando um veículo Corsa branco chegou ao local e um atirador, após invadir o estabelecimento da vítima, efetuou disparos de revólver contra Roni, que morreu no local.

A Polícia Civil de Canela iniciou as investigações logo após o fato, descobrindo o veículo utilizado no crime. Chamou a atenção dos investigadores o fato de que os criminosos, após o homicídio, destruíram o veículo. No entanto, digitais dos criminosos ficaram marcadas em peças do carro, o que reforçou a prova contra eles. Os dois investigados foram presos pela Seção de Investigação da Delegacia de Polícia de Canela na manhã desta quarta-feira nos bairros São José e São Lucas. Ambos possuem vasta lista de antecedentes policiais, tendo sido encaminhados ao presídio Estadual de Canela para cumprimento de prisão preventiva. Eles são pai e filho.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular do órgão policial, referiu que sua equipe trabalhou de forma técnica para solucionar mais um caso grave de homicídio na cidade, tratando-se de crime passional, tendo em vista que um dos presos possuía relacionamento extraconjugal com a companheira da vítima. Acrescenta, ainda, que a Polícia Civil de Canela segue com elevados números de resolução em crimes contra vida.