Independente é o grande vencedor do Campeonato do Futebol de Campo Veterano 2023

A noite de terça-feira (12) foi de comemoração para o E.C. Independente, que conquistou a taça dourada no Campeonato do Futebol de Campo Veterano 2023. O vice-campeão foi o Fênix/O Mestre Pizzaria. O jogo da decisão aconteceu na Vila Olímpica da Várzea Grande e terminou em 2 a 1 para o Independente.

Também foram premiados o goleador Gerson Roberto Silveira do 11 Canarinhos, o goleiro menos vazado Felipe Caliari Corrêa do 11 Canarinhos e o atleta destaque Jerônimo Mapelli do E.C. Independente.

Crédito: Ascom/PMG