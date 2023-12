Kerolin Acordeonista e Seu Pai participarão do Galpão Crioulo

Na oportunidade, os músicos lançarão a música Templo Sagrado do Gaúcho

Kerolin Acordeonista e Seu Pai participarão do programa Galpão Crioulo Especial de Natal, nos dias 23 e 24 de dezembro. Na oportunidade, os músicos lançarão a música Templo Sagrado do Gaúcho, escrita por seu pai, Timóteo Rodrigues dos Santos, quando estavam em um galpão.

Após sentir um forte arrepio, o compositor teve a ideia de retratar o galpão, assim como em seu título, como sendo o templo sagrado do gaúcho, onde ali se sente em paz.

Confira um trecho da letra da música:

“Eu passo horas e horas

Sozinho dentro do meu galpão

Meu cachorro e meu cavalo

Escutam o que eu falo com atenção

Seja bicho ou objeto

Tens meu afeto com muito agrado

Juro pelas minhas mãos

Que o meu galpão é meu templo sagrado”

É a primeira vez que os músicos foram ao palco do Galpão Crioulo e convidam aos canelenses a os prestigiarem.