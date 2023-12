Orquestra Filarmônica Laje de Pedra convida para o Natal Extraordinário

Concerto especial de encerramento de 2023 ocorre neste domingo (17), no Kempinski Laje de Pedra, em Canela, com participação do barítono Pedro Coppeti e da cantora Ariane Wink

A Orquestra Filarmônica Laje de Pedra encerra a temporada 2023 em grande estilo, com o Natal Extraordinário. O concerto especial de final de ano vai reunir grandes solistas nacionais, neste domingo (17), às 10h30, em Canela. Com um repertório que vai dos clássicos natalinos às mais belas músicas de todos os tempos, o público poderá apreciar a apresentação e a vista para o Vale do Quilombo, no cenário deslumbrante e exclusivo do Kempinski Laje de Pedra.

Com a participação especial do barítono Pedro Coppeti e da cantora Ariane Wink, o último

espetáculo do ano, em formato camerata, terá a regência do maestro Júlio Cesar Wagner. A Orquestra Filarmônica Laje de Pedra realiza apresentações regularmente. A direção executiva e artística é de Allan John Lino, a coordenação de Heitor Knorst e a coordenação de palco de Rodrigo Drechsler.

Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Uhuu a partir de R$ 150. As iniciativas culturais do Kempinski Laje de Pedra fazem parte do escopo do Instituto Cultural Laje de Pedra, que busca ampliar o campo das expressividades artísticas em Canela e em toda a região.

Natal Extraordinário — Orquestra Filarmônica Laje de Pedra

Quando: 17 de dezembro, domingo

Horário da apresentação: 10h30

Onde: Kempinski Laje de Pedra (Rua das Flores, 222, Canela)

Ingressos no site Uhuu: a partir de R$ 150,00