Polícia Civil indicia fisioterapeuta suspensa por exercício ilegal da profissão, em Canela

A Polícia Civil de Canela indiciou, nesta quarta-feira (13), uma profissional de fisioterapia, pela prática de exercício ilegal da profissão. As investigações iniciaram-se a partir do recebimento de documentação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito 5), que informava que a profissional estava com o direito de exercício suspenso, devendo ser interditado o local.

A Polícia Civil de Canela, juntamente com a Vigilância Sanitária de Canela (Secretaria Municipal de Saúde), compareceu ao espaço utilizado pela profissional para atendimento no centro da cidade, em 26 de setembro, verificando que, mesmo suspensa e estando o consultório interdito, ela seguia atendendo pacientes normalmente, inclusive tendo sido flagrada durante a ação policial.