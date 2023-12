Sala do Empreendedor de Canela recebe selo DIAMANTE pelo Sebrae RS

Esta é a mais alta classificação concedida pelo Sebrae RS

Nesta terça-feira, 12 de dezembro, o Sebrae-RS promoveu o Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento, na Fecomércio, em Porto Alegre, destacando municípios comprometidos com a desburocratização e o estímulo ao crescimento econômico. Durante o evento, foram entregues os Selos de Qualidade a cidades que se destacaram na criação e manutenção de suas Sala do Empreendedor, focada em simplificar a abertura de empresas, promovendo agilidade e impulsionando a geração de empregos.

Canela novamente foi contemplada com a certificação, em 2022 já havia conquistado o “Selo Ouro”, e em 2023, atingiu classificação máxima, recebendo o “Selo Diamante”, como referência na qualidade do atendimento e uma série de outros requisitos que são necessários para atingir esta certificação.

No momento da premiação, foi chamado ao palco o Secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico de Canela, Luciano Melo, que acompanhado das servidoras Vanessa do Amaral e Caroline Gross, responsáveis pela Sala do Empreendedor, receberam o “Troféu Diamante”, uma conquista importante para o município de Canela, sendo uma das poucas cidades que já atingiram essa certificação do SEBRAE.

“Estamos comprometidos em desenvolver políticas públicas que impulsionem o crescimento econômico e a prosperidade de Canela”, ressaltou Luciano Melo.

Para o prefeito Constantino Orsolin, o reconhecimento destaca o município como referência na busca pela excelência na construção de um ambiente empreendedor” falou o chefe do executivo.

SOBRE A CERTIFICAÇÃO

Resultado de uma parceria entre a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e o Sebrae RS, o processo de certificação entregou aos municípios os troféus Bronze, Prata, Ouro e Diamante. Conhecidas por facilitar a vida dos MEIs e das MPEs na hora de abrir um negócio, oferecer consultorias e capacitação, as Salas do Empreendedor destaque atenderam a uma criteriosa metodologia de avaliação.

Hoje, existem 222 Salas do Empreendedor em todo o Rio Grande do Sul, que impactam nas micro e pequenas empresas gaúchas.

SERVIÇOS

A Sala do Empreendedor está localizada junto ao Cidica – Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, localizado na Rua São Francisco, Nº 199 e disponibiliza os seguintes serviços: 1 – Atendimento ao MEI com informações gerais sobre formalização, alteração e baixa do MEI;2 – Formalização do MEI;3 – Emissão de DAS;4 – Elaboração da Declaração de Faturamento do MEI;5 – Atendimento para empresas com informações sobre formalização, alteração e baixa;6 – Emissão de alvará de funcionamento;7 – Emissão de certidões municipais;8 – Atendimento da vigilância sanitária para emissão de alvarás;9 – Atendimento do meio ambiente para emissão de alvarás;10 – Atendimento para inscrição municipal;11 – Atendimento para emissão de nota fiscal;12 – Integração com a Redesimples;13 – Oferta de microcrédito em parceria com instituições bancárias;14 – Atendimento do Corpo de Bombeiros;15 – Oferta de Cursos, Oficinas e Palestras sobre gestão de negócios;16 – Divulgação do Plano Anual de Compras Governamentais para os empreendedores;17 – Orientação para que o empreendedor participe de licitações;18 – Acompanhamento de indicadores de gestão;19 – Pesquisa de satisfação;20 – Orientação jurídica em parceria com o SAJU – Serviço de Assistência Jurídica da UCS – Campus Hortênsias;21 – Disponibilização de espaço compartilhado de trabalho para empreendedores;22 – Atendimento virtual para os empreendedores;23 – Alvará on-line;24 – Talão do Produtor Rural;25 – Junta Comercial;26 – Atendimento às empresas e responsáveis contábeis quanto às suas obrigações.