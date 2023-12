Seminário do Programa Saúde na Escola

Para fechar um ano produtivo das atividades de Saúde nas escolas foi realizado na terça-feira (12.12), um seminário na Câmara Municipal de Vereadores. A atividade foi promovida pela Unidade Básica de Saúde Guilherme Oscar Bauer, do bairro São Luiz, em parceria com as escolas Cônego João Marchesi, Dante Bertoluci e Ernesto Dorneles.

Na ocasião, a nutricionista Patricia Reimann e o dentista Leonardo Albertch apresentaram sobre as atividades sobre as atividades realizadas no decorrer do ano e o soldado Jeferson Oliveira e a Tenente Robriane Dalsin que abordaram sobre o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD.

Os profissionais da saúde da UBS São Luiz e os estudantes definiram no início do semestre ações que seriam trabalhadas ao longo de 2023. A partir das demandas de cada escola, foram definidos quais seriam os assuntos abordados e dentre eles estavam alimentação saudável, saúde bucal, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, educação sexual e bullying.

Como conclusão do projeto, foi proposto para os estudantes do 7° ano uma apresentação sobre prevenção ao uso de drogas e álcool e cada escola apresentou no dia 12 de dezembro, seus estudos de maneira diferente, com danças e explanações dos assuntos solicitados.

O que é o Programa Saúde na Escola?

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos educandos e familiares. O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede municipal de ensino.