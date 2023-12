Canela conta com acervo municipal

Espaço foi inaugurado junto ao Departamento de Cultura

Uma coleção pública com fotos do fundador de Canela, João Corrêa, de todos os prefeitos, equipamentos utilizados ao longo dos anos, livro-caixa e outros documentos e peças fazem parte do acervo municipal inaugurado na tarde de quarta-feira, junto ao Departamento de Cultura, na rua Danton Corrêa da Silva, 747.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Constantino Orsolin, do secretário de Turismo e Cultura, Gilmar Ferreira, convidados e imprensa.

Para organizar e catalogar o acervo foi montada uma comissão formada pelos servidores Eduardo Macedo, Marcelo Wasem Veeck, Moisés de Souza, Sabrina Corsa e Solange Aguiar.

O evento contou com a presença do grupo Cantart que iniciou recentemente seus ensaios. Alguns integrantes estão se preparando para uma futura formação do Coro Municipal de Canela. O maestro Douglas Schwantges, regente que atua nos coros de São Leopoldo, Portão, Arroio do Sal, Osório, Maquiné, Vale Real, Xangri-lá e Capão da Canoa veio conhecer a apresentação e trazer um projeto para a formação do Coro Municipal de Canela.

A confeitaria Viva Doce prestigiou o evento oferecendo uma degustação de seus produtos.

Fotos: André Fernandes